Brotwoche: Einweg-Pfand und Nachwuchs als Herausforderungen

Ländle-Bäcker feiern derzeit die Brotwoche. Innungsmeister Wolfgang Fitz über die Coronakrise, Lehrlinge und das Problem mit dem Einweg-Pfand.

Nachwuchs: "Mehr geht immer"

Nicht einfach ist in der Branche die Lehrlings-Situation. Im Schnitt gebe es jährlich rund 20 Lehrlinge im ersten Lehrjahr. "Mehr geht immer", verdeutlicht der Innungsmeister. In anderen Branchen sei die Situation ähnlich: "Es ist nicht einfach, Fachkräfte auszubilden, Lehrlinge zu bekommen." Man müsse sich stark um die Jugendlichen bemühen. Die Arbeitszeiten hätten hier sicher einen Einfluss. Bäcker arbeiten an Wochenenden, in der Urlaubszeit, zu Weihnachten und im Advent gibt es viel zu tun.