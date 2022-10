Brot-Backkurse erfreuen sich größter Beliebtheit

Die Göfnerin Christina Kilga hat erstmals einen Sauerteig-Kochkurs abgehalten.

RANKWEIL. Nach einer kurzen Verschnaufpause im Sommer sind die so beliebten Kochkurse im Rankweiler Sennhof wieder gestartet. Bis zum Jahreswechsel werden noch elf Back-Kurse für Jedermann angeboten. Zehn Termine davon sind schon ausgebucht. Einzig im Kurs von Sophia Dünser mit dem Schwerpunkt „In der Weihnachtsbäckerei“ sind noch Anmeldungen erwünscht. Erstmals fand unter der Führung von Kocherei-Mitbegründerin Christina Kilga ein Sauerteig-Backkurs statt. „Das ist ein extrem gesundes und bekömmliches Brot. Die Produktion ist einfach und ist länger haltbar als andere Brotsorten“, sagt Christina Kilga, dessen Kurs natürlich ausverkauft war. Das Interesse der Frauen an diversen Kochkursen ist ungebrochen groß. Es wurden im dreistündigen ausverkauften Sauerteig-Kochkurs im Sennhof von den Teilnehmerinnen Vinschgerle, Roggenbrot und Lievita Madre hergestellt. „Das Feedback der Kursbesucher ist großartig. Die Events im Sennhof haben einen ganz bestimmten Flair. Klein aber fein und die Regionalität wird von allen Gästen sehr groß geschätzt. In dieser Zeit wollen die Menschen wegen der Teuerung das Brot größtenteils selber herstellen und produzieren“, sprach Kocherei Mitbegründerin Sabine Kasper Klartext. Und nach der Herstellung der Brotsorten haben sich die Kursteilnehmer im Sennhofladen die erforderlichen Utensilien noch käuflich erworben. Unter den Gästen waren auch Brotmanufraktur Sandra Wandl und Raphaela Koller aus Koblach, welche sich natürlich begeistert vom neuen Sauerteigkurs zeigten.VN-TK