Zwei weitere Medaillen für Österreich

Rosa Kopf und Svenja Bachmann holten am Abschlusstag der Hallenradsport-WM die Bronze-Medaille im Kunstrad-2er. Auch Patrick Schnetzer und Stefan Feurstein holen bei ihrer ersten gemeinsamen WM Bronze.

Im Kunstrad 2er der Frauen zogen Rosa Kopf und Svenja Bachmann dank einer starken Leistung am Vormittag souverän ins Finale ein. Dort steigerten sie die beiden noch einmal und legten eine fehlerlose Final-Kür auf den Parkett. Am Ende reichten 121,31 Punkte zur hervorragenden Bronze-Medaille. Gold und Silber gingen an Deutschland.