Britney Spears zeigt Video zu Fußbruch - Knacken inklusive

US-Popsängerin Britney Spears präsentiert ein Video, in dem sie sich beim Tanzen den Mittelfußknochen bricht - und entschuldigt sich dafür, dass das Knacken so laut zu hören ist.

"Ich habe sechs Monate lang nicht getanzt, so dass ich Vollgas gegeben habe", schrieb sie am Donnerstag auf Instagram zu einem Video. Darin sieht man sie zum Song "Sex on Fire" tanzend, bis ihr Fuß hörbar bricht.