Britney Spears und Ehemann haben sich getrennt

Pop-Sängerin Britney Spears und ihr Ehemann Sam Ashgari haben sich Medienberichten zufolge getrennt.

Gerüchte Britney hätte Mann betrogen

Nun ist die dritte Ehe gescheitert

Für Spears war es bereits die dritte Ehe. Die Sängerin von Hits wie "Baby One More Time", "Oops! ... I Did It Again" und "Toxic" hatte 2004 Jason Alexander geheiratet, den sie aus Kindestagen kannte. Die Ehe dauerte jedoch nur 55 Stunden, bevor sie annulliert wurde. Die Sängerin war dann mit dem Rapper Kevin Federline verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat.