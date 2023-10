Britney Spears' emotionale Überraschung bei "The Voice"

Britney Spears' rührende Überraschung bei "The Voice" lässt Fans jubeln - Die Pop-Ikone sorgt in der aktuellen Staffel der Castingshow mit einer emotionalen Videonachricht für Aufsehen.

In den letzten Monaten hat Britney Spears (41) mehr Aufmerksamkeit durch ihre persönlichen Turbulenzen und kontroversen Instagram-Beiträge erregt als durch ihre Musik. Neue Songs von ihr gab es schon seit Jahren nicht mehr zu hören, abgesehen von einem Remix von Elton Johns (76) “Tiny Dancer” und einer älteren Aufnahme, die von Will.I.Am (48) als neuer Song der Popprinzessin veröffentlicht wurde. Es gab weder neue Musikvideos noch Live-Auftritte der Künstlerin. Doch in der neuesten Folge von “The Voice” in Amerika überraschte die 42-Jährige ihre Fans.

Emotionale Videonachricht

In der erfolgreichen Casting-Show, die weltweit Fans begeistert und auch in Deutschland Talente vor einer prominenten Jury auftreten lässt, hatte sie einen kurzen Auftritt. In der aktuellen 24. Staffel sitzen Musikgrößen wie John Legend (44), Gwen Stefani (54), Niall Horan (30) und Reba McEntire (68) in der Jury. Die Zuschauer konnten sich über Britney Spears’ Anwesenheit freuen, auch wenn sie nicht sang. Stattdessen gab sie eine kurze Botschaft ab: “Willie ist einer meiner Tänzer. Er ist aber nicht nur ein Tänzer, sondern auch ein großartiger Sänger, und ich sende ihm all meine Küsse. Ich hab dich lieb.”