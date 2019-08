Britischer Premier Johnson bei deutscher Kanzlerin Merkel

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt am Mittwoch um 18.00 Uhr den neuen britischen Premierminister Boris Johnson zum Antrittsbesuch. Das Treffen findet vor dem Hintergrund der festgefahrenen Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der EU statt.

Johnson war am Dienstag mit einer neuen diplomatischen Offensive zur Änderung des Ausstiegsvertrags in der EU und bei Merkel auf Ablehnung gestoßen. Johnson hatte abermals die Streichung der vereinbarten Garantieklausel für eine offene Grenze in Irland gefordert. Wie der Rest der EU lehnt Merkel Neuverhandlungen über den Austrittsvertrag strikt ab. Am Donnerstag will Johnson in Paris den französischen Präsidenten Emmanuel Macron treffen.