Britischer König Charles III. feiert seinen 75. Geburtstag

Der britische König Charles III. wird heute 75 Jahre alt. Gefeiert wurde der Monarch mit öffentlichen Glückwunschbekundungen und Kanonensalut.

Öffentliche Termine auch am Geburtstag

Wie an normalen Tagen auch nahm der Monarch sogar an seinem Geburtstag öffentliche Termine wahr und will dabei an seinem Ehrentag die Aufmerksamkeit auf Themen lenken, die ihm besonders am Herzen liegen. So gibt er mit seiner Frau Camilla den Startschuss für das Coronation Food Project, bei dem aussortierte, aber noch genießbare Lebensmittel an Bedürftige verteilt werden, statt im Müll zu landen.