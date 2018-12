Britischer Humor garantiert Theaterspaß

„Gute Geister“ - eine Komödie von Pam Valentine

Wenn Bilder schief hängen, eine einzelne Christbaumkugel schaukelt und Vasen durch die Luft segeln, könnte man an einen Windstoß denken … oder aber an Geisterhand. Und Geister machen es Maklern nun mal schwer, ihre Häuser zu vermieten. Dies ändert sich, als ein junges Paar beschließt in das Häuschen einzuziehen und so das Leben der Geister auf den Kopf stellt. Mehr sei zu dieser Zeit noch nicht verraten, aber weihnachtlich wird es auf alle Fälle.