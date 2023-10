Brisantes Nachbarschaftsduell im Bezeggstadion

Die Kicker als Andelsbuch laden am Samstag zum Derby gegen den FC Egg.

Andelsbuch. In der zehnten Runde der VN.at-Eliteliga geht das nächste Wälderderby über die Bühne. Der FC Oberhauser & Schedler Bau Andelsbuch trifft am kommenden Samstag, 14. Oktober um 16 Uhr auf den FC Brauerei Egg. Dabei handelt es sich nicht nur aufgrund der geografischen Gegebenheiten um ein Nachbarschaftsduell, sondern auch in Bezug auf die Tabellensituation. Die beiden Teams liegen nämlich punktegleich auf den Plätzen zehn und elf.