Brisante Duelle im Kampf ums Achtelfinale

In der Gruppe B können am Dienstag zum Abschluss der Gruppenphase noch alle vier Teams den Aufstieg ins WM-Achtelfinale schaffen.

In Gruppe B trifft der Iran auf die USA (20.00 Uhr) - ein auch in politischer Hinsicht brisantes Duell. Die USA gelten in der Doktrin der Islamischen Republik als der große "Satan", eine Niederlage wäre mehr als nur ein Misserfolg auf dem Platz. Mit drei Punkten hat der Iran einen Zähler mehr als die Amerikaner auf dem Konto.