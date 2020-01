Brignone gewinnt Zauchensee-Kombi

Federica Brignone hat die Alpine Kombination der Ski-Damen in Zauchensee gewonnen.

Dritter Kombi-Sieg in Folge

Brignone gewann bereits die dritte Weltcup-Kombination in Folge. In den vergangenen beiden Wintern war die 29-Jährige in Crans-Montana nicht zu schlagen gewesen. Das Podest in Zauchensee komplettierte ihre Teamkollegin Marta Bassino.