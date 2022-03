BRG Schoren und Mehrerau waren eine Klasse für sich

Favoritensiege gab es bei den landesweiten Bewerben im Schulhandball.

Montag und Dienstag stand die Schendlinger Halle in Bregenz ganz im Zeichen des Schulhandballs. Alle Teams, Trainer:innen und die Verantwortlichen waren glücklich über die Rückkehr auf dem Handballparkett nach dieser langen Corona-Zeit.

Am Montag startete der Bewerb mit der Meisterschaft der Jungs. Vier Teams kämpften in spannenden Spielen um den Landesmeistertitel. Am Schluss zeigte die Tabelle einen klaren Gewinner. Mit 3 Siegen und 6 Punkten konnte das PG Mehrerau das Turnier für sich entscheiden.