Brexit könnte Guinness teurer machen

Schwarz-braun fließt der “irische Champagner” aus der Flasche, im Glas bildet sich die typische cremefarbene Schaumkrone. Guinness ist nicht nur in seiner Heimat beliebt, sondern auch ein Exportschlager der Insel. Seit 1778 wird das Starkbier in der Brauerei St. James’s Gate in der irischen Hauptstadt Dublin hergestellt.