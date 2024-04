Brennender Zug rollt mitten durch 400.000-Einwohner-Stadt

Szenen wie aus "Krieg der Welten": In Kanada rollte ein brennender Güterzug mitten durch die Innenstadt von London, Ontario - Eine Stadt mit fast 400.000 Einwohnern.

Videos, die rasant in den Sozialen Medien geteilt wurden, zeigen den brennenden Zug, der durch die Stadt in Kanada rollt - die Flammen schlagen meterhoch aus den Wagons.

Die gelöschten Güterwagons

Vermutung auf Brandstiftung

"Wir werden alles als Brandstiftung behandeln, bis das Gegenteil bewiesen ist", so Shewell gegenüber CBC. Er fügte im Interview hinzu: "Das waren Schrott-Eisenbahnschwellen, sie haben also wirklich keinen Wert. Eigentlich waren sie dazu bestimmt, zerstört zu werden." Der Schaden an den Eisenbahnwaggons wird auf 25.000 US-Dollar (ca. 23.400 Euro) geschätzt. An einem Bürogebäude ist zudem ein Schaden von rund 10.000 Dollar (ca. 9400 Euro) entstanden