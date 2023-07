Brennender Kran in New York teilweise zusammengebrochen

Ein Konstruktionskran ist bei Bauarbeiten in New York in Brand geraten und teilweise zusammengebrochen.

Die New Yorker Feuerwehr veröffentlichte ein Video zu dem Unfall, der Einsatz im Viertel Hudson Yards im Westen Manhattans wäre noch im Gange, hieß es in dem dazugehörigen Tweet.

Auf weiteren Aufnahmen in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie ein herunterfallendes Stück der Hebemaschine ein anderes Gebäude beschädigt.

Brennender Kran auf Hochhaus stürzte in die Tiefe



















Ersten Medienberichten zufolge wurden zwei Menschen leicht verletzt, darunter eine Einsatzkraft der Feuerwehr. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.

