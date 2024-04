Brennende Hinterachse an LKW

Ein mit Erde beladener LKW auf der Landesstraße L50 in Göfis erleidet eine brennende Hinterachse, gerettet durch aufmerksamen PKW-Lenker und schnellen Einsatz der Feuerwehren Satteins und Göfis.

Am 24.04.2024 gegen 11:55 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem mit Erde beladenen LKW auf der Landesstraße L50 in Göfis in Richtung Satteins. Ein hinter dem LKW fahrender PKW-Lenker bemerkte Brandgeruch und Funkenflug vom LKW, überholte diesen im Bereich des Schwarzen Sees und konnte ihn zum Anhalten bewegen. Gemeinsam konnten sie den leichten Brand an der Hinterachse des LKW löschen, die alarmierten Feuerwehren aus Satteins und Göfis kühlten die überhitzte Achse zusätzlich noch ab. Im Einsatz waren zwei Streifen der Bundespolizei mit 4 Einsatzkräften und die Feuerwehren Satteins und Göfis mit insgesamt 29 Feuerwehrleuten.