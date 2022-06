Brennende Fahrzeuge nach Unfall in Bregenz

Am Freitagmorgen ereignete sich in Bregenz ein Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Pkw-Lenker kollidierte mit einer 62-jährigen Pkw-Lenkerin. Beide Fahrzeuge begannen zu brennen.

Ein 71-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Montag, um 05.40 Uhr auf der Brielgasse in Richtung Nideggegasse. Bei der Kreuzung Brielgasse-Mariahilfstraße verlor der Lenker wegen eines Reifenplatzers die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, welcher von einer 62-jährigen Frau gelenkt wurde.

Beide Fahrzeuge brannten

Das Fahrzeug des 71-Jährigen fing kurz darauf an zu brennen und stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Das Feuer griff in der Folge auch auf den Pkw der 62-Jährigen über. Beide Lenker zogen sich leichte Verletzungen zu und konnten selbständig ihre Fahrzeuge verlassen. Die Fahrbahn musste für die Lösch- und Bergearbeiten vollständig gesperrt werden. Durchgeführte Alko-Tests verliefen negativ.