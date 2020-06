Bremen und Frankfurt mit Big Points im Abstiegskampf

Werder Bremen und Eintracht Frankfurt sichern sich immens wichtige Punkte, Hertha BSC gewinnt erneut.

Die 29. Runde der deutschen Fußball Bundesliga wurde am heutigen Samstag fortgesetzt. Vier Spiele fanden am Nachmittag statt, am Abend treffen noch Bayern München und Fortuna Düsseldorf aufeinander.