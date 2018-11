Breites Spektrum der Blasmusik

Beim Cäcilienkonzert präsentiert der Musikverein Bergesecho Langenegg sein neues Programm.

Die intensive Nachwuchsarbeit in Langenegg trägt Früchte. So werden Emma Eugster, Nathalie Nasswetter, Anja Schwärzler und Corinna Schwärzler mit dem Juniorzeichen ausgezeichnet. Elisha Albrecht, Marcel Albrecht, Simon Eberle, Leonie Eugster und Theresa Eugster erhalten beim Konzert das Leistungsabzeichen in Bronze. Das Leistungsabzeichen in Silber wird an Julia Eugster, Johanna Eugster, Lara Mair und Katharina Mätzler übergeben. Ihr erstes Konzert beim Musikverein Bergesecho Langenegg spielen Johanna und Julia Eugster, Jasmin Steuerer und Katharina Mätzler. Das 25-Jahr-Jubiläum in den Reihen der Langenegger Musikanten feiert Klaus Schwärzler. ME