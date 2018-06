Breites Aufgabenspektrum für Bucher Rot Kreuz

Buch. Im Vorjahr leistete die rührige Ortstelle 1.940 Stunden für die Allgemeinheit.

In Vorarlberg gibt neben mehreren Rot Kreuz – Abteilungen auch acht Ortsstellen. Eine davon ist die Organisation in Buch, die bereits 1974 durch Bruno Geiger aus der Taufe gehoben wurde. Damals unter dem Aspekt, der älteren Bevölkerung eine Hilfe und Betreuung anzubieten. So wurde zur Pionierzeit sogar die eine oder andere Zufahrtsstraße für den Hausarzt vom Schnee befreit. Zwischenzeitlich ist das Aufgabenspektrum für das Team in der Kleingemeinde beachtlich. Neben den Ambulanzdiensten u.a. bei Veranstaltungen verfügen die Bucher über eine sogenannte „First Responder“ Truppe. So werden die ausgebildeten Notfallsanitäter im eigenen Dorf im Ernstfall auch zeitgleich mit dem Rettungsdienst verständigt.