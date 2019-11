Bregenzerwälder wollen ihr Bezirksgericht behalten

Zahlreiche Kleinst-Gerichte in ganz Österreich, darunter auch das Bezirksgericht Bezau, könnten bald geschlossen werden. VOL.AT hat sich im Bregenzerwald umgehört.

Ein Arbeitspapier des Justizministeriums hat unlängst in zahlreichen Klein-Gemeinden für viel Aufregung gesorgt. So könnten 23 der 114 Bezirksgerichte geschlossen werden – darunter auch der Standort in Bezau. Obwohl es noch keine konkreten Pläne gibt, regt sich bereits jetzt lautstarker Protest. Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner lehnt eine Schließung ab, auch die FPÖ ist dagegen.