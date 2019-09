Bregenzerwälder Tracht im Fokus

Die Kindertrachtengruppe Andelsbuch zeigt am Bahnhof in Schwarzenberg ihr Können.

Die Kindertrachtengruppe Andelsbuch zeigt am Bahnhof in Schwarzenberg ihr Können. ©MO

Die Kindertrachtengruppe Andelsbuch zeigt am Bahnhof in Schwarzenberg ihr Können. ©MO

Der 7. Bregenzerwälder Trachtentag wird am 8. September in vielen Wäldergemeinden gefeiert.

Egg. Am 8. September veranstaltet der Heimatpflegeverein Bregenzerwald bereits zum siebten Mal den Bregenzerwälder Trachtentag. Neben dem Kirchgang in Tracht sowie den Agapen in vielen Gemeinden des Bregenzerwaldes finden verschiedene Aufführungen und Konzerte von Trachten- und Musikgruppen statt. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist die Eröffnung der Kunstplattform im Kreisverkehr in Egg mit der Enthüllung des Objekts „Drehmoment“ von Albrecht Zauner. Das Eröffnungsprogramm startet um 9.30 Uhr beim Kreisverkehr.

Buchpräsentation

In der Juppenwerkstatt in Riefensberg findet um 18 Uhr die Präsentation des Buches „Falten Krausen, Plissee. Trachten vor und hinter dem Arlberg“ statt. Dazu gibt es einen Festvortrag der Kuratorin und Trachtenexpertin Dr. Angelika Neuner aus Tirol. Musikalisch wird der Abend von einer Abordnung der Dudelsackgruppe „The First Leiblach Valley Pipes and Drums“ umrahmt.

Buntes Rahmenprogramm