Bregenzerwälder Handwerksausstellung in dern Startlöchern

Bezau - Der Fokus liegt in den nächsten Tagen auf dem Handwerk, wenn am Mittwoch, 14. August, die 10. Auflage der Bregenzerwälder Handwerksausstellung ihre Tore öffnet.

Mit viel Tatkraft, Kreativität und Innovation laufen derzeit die letzten Vorbereitungen der 115 Firmen in Bezau – denn nur alle fünf Jahre gibt es die Möglichkeit, sich von den Bregenzerwälder Handwerkern in dieser Fülle inspirieren zu lassen.

Ganze Häuser werden aufgebaut und ausgestattet, einmalige Schaustücke, ganze Wohnbereiche fertig gestellt, Kooperationen unter den Handwerkern auf- und ausgebaut: So stellt sich derzeit das Ausstellungsgelände bei den Bezauer Wirtschaftsschulen und den beiden neuen Schauplätzen beim Biomasse-Heizwerk (Schwerpunkt Energie) und Wälderbahn-Remise (Neubau Erdkeller) dar.

20.000 Besucher erwartet

Wenn es um Holz, Metall, Stein, Leder oder Stoffe geht, zeigen die Wälder Handwerker immer im eigenen Land und auch international, wie sehr sie das Material lieben und mit welcher Leidenschaft dieses verarbeitet wird. In dieser Konzentration ist dieses Wissen und die Freude an der Arbeit aber eben nur alle fünf Jahre bei der Handwerksausstellung zu spüren und zu erleben.

Firmenübergreifende Projekte

Für OK-Obmann Johannes Batlogg stellen auch die vielen Gemeinschafts-Objekte eine Besonderheit dar: So werden fünf Handwerker, vom Tischler über den Bodenleger, die Leuchtendesignerin, den Steinmetz und den Brenner, ihre Vorstellungen eines "Innenleben" demonstrieren oder zwölf Handwerker aus der Gemeinde Au ihr "Haus aus einer Hand" vorstellen. Ebenso arbeiten drei Wälder Bäcker bereits seit der letzten Auflage (2014) intensiv zusammen und zeigen, wie es gemeinsam – auch in Sachen Lehre – funktioniert. Weiters kooperieren neben vielen anderen Handwerksbetrieben auch fünf Handwerker von AllerHand Alberschwende oder die vier Spezialisten von «Raum & Zeit».

Ein Mega-Projekt in vielerlei Hinsicht stellt die "Welt des Handwerks" dar, wo es um die Zukunft der Handwerker-Lehre geht: Bereits im Vorfeld waren in unterschiedlichsten Handwerksbetrieben die Schüler der beiden Wälder Polys sowie der Werkraumschule aktiv. Während der fünf Ausstellungs-Tage zeigen nun die Lehrlinge von insgesamt 45 Lehrbetrieben in zehn Gewerken, wie vielfältig und zukunftsweisend die Ausbildung im Handwerk ist.