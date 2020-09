Bregenzer Leon Pauger will den neuen Trans Vorarlberg gewinnen

Mit nur 16 Sekunden Vorsprung auf den Favoriten Thomas Steger geht das Ländle-Talent ins 45 Kilometer lange Radfahren in Nenzing

Das war der Liveticker mit Fotos, Videos vom Schwimmen und Laufen

Zwei von drei Disziplinen wurden bereits am Sonntag 30. August 2020 bei den Paspels Seen in Rankweil – Brederis absolviert. Am Sonntag steht somit auch die finale Entscheidung um den Gesamtsieg im Anschluss an die Austrian Time Trial Series ins Haus.