Bregenzer Kammerchor sucht Männerstimmen

Kürzlich erhielt der Bregenzer Kammerchor, bei dem auch Leiblachtaler Mitglieder singen, die ehrenvolle Einladung zu einer Konzertreise während der Herbstferien 2019 nach Taiwan.

Um bei den vorgesehenen Konzerten in Taiwan jenes hohe Niveau bieten zu können, dass man sich dort von einem Chor aus dem Musikland Österreich erwartet, sucht der Bregenzer Kammerchor dringend Verstärkung durch Männerstimmen. Zusätzliche Männerstimmen sind im Kammerchor auch dann willkommen, wenn diese nicht mit nach Taiwan reisen wollen. Wer Interesse hat, beim Kammerchor mitzuwirken, Taktgefühl besitzt und eventuell noch Noten lesen kann, ist in der musikalischen Gruppe herzlich willkommen.

Bei den Konzertauftritten in Taiwan würde der Chor jenes weltliche Programm singen, das er in der eben begonnenen neuen Saison bis Ende Mai 2019 erarbeiten wird. Deshalb sollten die erhofften zusätzlichen Männerstimmen ehestmöglich zu den Proben des Kammerchores dazustoßen.

Der Chor probt jeweils am Montag von 20.00 bis 22.00 Uhr im Gemeinschaftshaus Vorkloster in der Schendlingerstraße 36a. An einer Mitwirkung interessierte Männer werden gebeten, vor dem ersten Probenbesuch mit dem Chorleiter des Bregenzer Kammerchores, Hubert Herburger, telefonisch (0660 54 700 25) oder per E-Mail (hubert.herburger@vol.at) Kontakt aufzunehmen.