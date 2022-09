Bregenzer Handballer jubeln über ersten Saisonsieg

Am 3. Spieltag feierte Bregenz Handball mit dem 28:26-Auswärtssieg bei Bärnbach/Köflach den ersten Ligasieg.

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt in die neue Saison gegen die Füchse Bruck und Trofaiach sowie gegen Krems wollten die Bregenzer Handballer heute auswärts bei Bärnbach/Köflach endlich über den ersten Saisonsieg jubeln. Nachdem in der Startphase die Hausherren noch leichte Vorteile hatten, übernahmen die Bregenzer mit einem 4:0-Lauf zwischenzeitlich die Kontrolle. Dauerhaft absetzten konnte man sich jedoch nicht und es ging mti einer knappen 15:14-Führung in die Pause.