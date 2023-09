Bregenzer Handballer auch in der Liga erfolgreich

Bregenz Handball feierte im Heimspiel gegen den Vöslauer HC einen 32:26-Sieg.

In der zweiten Halbzeit agierte Bregenz konzentrierter und erspielte sich rasch einen 5-Tore-Vorsprung. Diesen verwalteten Wagner und Co. weitestgehend souverän - mehr als drei Treffer kamen die Gäste aus Vöslau nicht heran. Am Ende bauten die Hausherren die Führung wieder aus und jubelten über einen klaren 32:26-Heimsieg. Bereits am Samstag geht es mit dem nächsten Liga-Spiel weiter.