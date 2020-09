Bregenzer Frauen holen Ticket, Herren-Entscheidung steht bevor

Die Handballerinnen von Bregenz wurden Gruppensieger im Pokal. Endspiel zwischen HC Hohenems und HC Lustenau um Finalteilnahme

Am Sonntag (16 Uhr/LÄNDLE-TV live) fällt zwischen Lustenau und Hohenems die Entscheidung, wer dem HcB Lauterach ins VHV-Cup-Finale folgt.

In der Gruppe A fällt am kommenden Sonntag (16 Uhr) im Schlagerspiel zwischen dem HC Lustenau und HC Tectum Hohenems die Entscheidung um den Gruppensieg. Zu diesem Spiel in der Gymnasiumhalle sind keine Zuschauer zugelassen. LÄNDLE-TV überträgt die Sonntagspartie live im Internet. Direktlink: https://youtu.be/keLeSbgDuew