Bregenzer Festspiele starten Vorverkauf für Saison 2023

Die Bregenzer Festspiele starten den Vorverkauf für die Saison 2023.

Seit Mittwoch können Tickets für das nächstjährige Spiel auf dem See, der Reprise von Giacomo Puccinis "Madame Butterfly", gebucht werden. Bisher sei man "sehr zufrieden", eine validere Einschätzung zum Vorverkauf werde aber erst in einigen Wochen möglich sein, so Pressesprecher Axel Renner am Donnerstag.

Zeitweise war der Andrang bei den Onlinebuchungen am Mittwoch so groß, dass Anfragende in einen virtuellen Warteraum geleitet wurden, bevor sie ihre Tickets kaufen konnten. Insgesamt steht die Oper um die japanische Geisha Cio-Cio San 26 Mal auf dem Spielplan. 2022 sahen rund 170.000 Besucher das Stück auf der Seebühne, 2023 sind rund 185.000 Tickets aufgelegt.

Seebühne eingwintert

Die Seebühne ist bereits so gut wie eingewintert. Empfindliche elektronische Geräte wie Lautsprecher oder die Funkanlage seien ausgebaut worden, darüber hinaus sei die Architektur des Bühnenbilds so ausgelegt, dass sie zwei Jahre den Bedingungen am See standhalte, erklärte Renner. Die Premiere der Wiederaufnahme von "Madame Butterfly" ist für 20. Juli angesetzt. Tags zuvor werden die Bregenzer Festspiele mit Giuseppe Verdis "Ernani" eröffnet. Das Gesamtprogramm 2023 wird am 17. November vorgestellt.