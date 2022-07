Bregenzer Festspiele: "Sibirien" lässt eher kalt

Eine ganz heiße Nummer ist dieses "Sibirien" nicht. Die Bregenzer Festspiele haben am Donnerstagabend mit der Hauspremiere ihre Tradition fortgesetzt, dem Spektakel auf der Seebühne Preziosen entgegenzusetzen, die es nicht in den Repertoirebetrieb geschafft haben. Bisweilen fördert Intendantin Elisabeth Sobotka wie mit Franco Faccios "Hamlet" dabei echte Schätze zu Tage. Bisweilen führt auch die Bregenzer Wiedergeburt zu keinem dauerhaften Repertoireleben.

Umberto Giordanos 1903 uraufgeführtes Musikdrama "Sibirien" dürfte wohl in letztere Kategorie fallen. Etwas zu groß bleibt die Diskrepanz zwischen italienischem Schmacht und russischer Tristesse, etwas zu beliebig die Musik - ungeachtet guter Momente und einer starken Frauenfigur, die Vorbildern wie der Adriana Lecouvreur oder der Traviata an Stärke in keiner Weise nachsteht.

Im Zentrum steht die zur Hure gemachte Stephana im zaristischen St. Petersburg, die sich in den einfachen Soldaten Vassili verliebt und diesem schließlich ins Straflager nach Sibirien folgt, als dieser einen ihrer Liebhaber angreift und verurteilt wird. Als dort ihr einstiger Zuhälter auftaucht - ein ausgesuchter Ungustl - tritt sie diesem mutig entgegen, verleugnet ihre Vergangenheit nicht, aber steht zu ihrem neuen Lebenswandel. Und doch bleibt auch dieser Stephana das Schicksal der starken Operndamen nicht erspart, und sie stirbt am Ende beim Fluchtversuch im Kugelhagel der Wachen.

Dennoch bleibt die Bilanz: "Sibirien" ist und bleibt wohl im Repertoire beliebt wie Sibirien unter Pauschaltouristen. Einen lohnenden Vergleich über parallele Entwicklungen des Musiktheaters ziehen kann man in Bregenz heuer aber in jedem Falle, wurde "Sibirien" doch nur ein Jahr vor der "Butterfly" an der Scala uraufgeführt. Wer es nicht zu den beiden Folgeaufführungen nach Bregenz schafft, der kann sich die Oper auch im Heimformat aneignen. ORF III zeigt am 31. Juli ab 22.45 Uhr eine Aufzeichnung.