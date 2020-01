Bregenzer Festspiele erhalten Bühnenpreis "Opus" für "Rigoletto"

Bregenz - Die Bregenzer Festspiele werden für die Oper "Rigoletto", die 2019 erstmals auf der Seebühne gezeigt wurde, mit dem "Opus - Deutscher Bühnenpreis" ausgezeichnet.

Die Verleihung erfolge im April bei der Fachmesse "Prolight + Sound" in Frankfurt am Main, so die Festspiele in einer Aussendung am Donnerstag.