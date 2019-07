Bregenzer Festspiele: Applaus für Bernhard Langs "Reigen"

"Reigen" feierte in Bregenz Österreichische Erstaufführung.

Nach über eineinhalb Stunden stilisiertem Liebeswirren- und Erotik-Kreislauf auf der Werkstattbühne wurde die Produktion vom Premierenpublikum mit freundlichem Beifall und einzelnen Bravo-Rufen bedacht. Die Uraufführung der Schnitzler-Adaption von Lang nach dem Libretto von Michael Sturminger (2012) erfolgte am 25. April 2014 bei den Schwetzinger Festspielen. Wie damals stand auch diesmal der Neue-Oper-Wien-Chef Walter Kobera am Pult des Amadeus Ensembles Wien.

Wiederholungs-Schema

Das reigenhafte Wiederholungs-Schema der sexuellen Begegnungen versucht Lang in seiner Komposition zwischen Avantgarde, Pop, Jazz und Synthesizer mit Endlosschleifen auszudrücken. Die Vokalparts wechseln zwischen Gesang, Falsett und Sprechgesang. Die Inszenierung von Alexandra Liedtke siedelt den "Reigen" in einem imaginären Wien zwischen Gemeindebau, Luxushotel und Autobahnauffahrt an. Falko Herold (Bühne, Kostüme, Video), Florian Schaaf (Bühne) und Norbert Chmel (Licht) tragen wesentlich zur holzschnitthaft-irrealen Wirkung des Stückes und der angedeuteten Sexszenen bei. Von Verdrängung und Schwülstigkeit der Liebeswirren des Fin de Siecle ist in der Bernhard Lang-Version des "Reigens" wenig zu spüren.