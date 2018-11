Bregenzer Faschingsgesellschaft zu Gast bei Russmedia

Einige Gäste des Gildenballes 2018 der BFG konnten kürzlich an einer sehr interessanten Führung durch das Medienhaus in Schwarzach teilnehmen.

Natürlich durfte auch ein Besuch bei ANTENNE VORARLBERG und seinem Moderator Bernd Tomaselli nicht fehlen. Der sympathische Radiosprecher erklärte, wie aktuelle Meldungen – besonders für den Straßenverkehr – unmittelbar an die Verkehrsteilnehmer via Äther weitergegeben werden.

Der Besuch in der Druckerei, in der in drei Schichtabläufen gearbeitet wird, fand bei den Gästen großes Interesse. Beim Besuch wurde gerade ein Teil der VN produziert und so konnte mitverfolgt werden, wie die Zeitung vom Druck bis zum Versand fertiggestellt wurde. Beachtung fand auch das imposante Papierlager, aber auch das große Farbmitteldepot. Dabei ist zu erwähnen, dass die VN als erste Tageszeitung überhaupt den Farbdruck eingeführt hat.