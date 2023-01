Bregenzer Faschingsgesellschaft lädt zum 52. Gildenball

Nach zweijähriger coronabedingter Pause, freut sich die Bregenzer Faschingsgesellschaft am kommenden Freitag, den 27. Jänner 2023 den 52. Gildenball im ausverkauften Bregenzer Festspielhaus, ausrichten zu dürfen.

Eine Reise in die Stadt der Liebe, am Ufer der Saine schlendern, den Klängen des französischen Akkordeonspielers lauschen, sich in ein französisches Café setzen und dann eintauchen in das Nachleben einer pulsierenden Metropole. All das bietet der diesjährige Gildenball, welcher durch die Team Agentur professionell begleitet wird. “Gemäß dem Motto „Une nuit á Paris“ entführt die Bregenzer Faschingsgesellschaft die Gäste in das Nacht- und Showleben dieser glamourösen Metropole. Neben bester Tanzmusik bieten internationale Künstler eine eigens für diesen Abend choreografierte Show aus Artistik, Musik, Akrobatik und Tanz“, freut sich der Präsident Bregenzer Faschingsgesellschaft, Alexander Pehr.