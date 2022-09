Bregenzer Ex-Neos schießt scharf gegen Ritsch & Co.

Die Rede ist von Alexander Moosbrugger, der laut dem VOL.AT vorliegenden Schiedsspruch dem Ansehen der Partei schweren Schaden zugeführt habe. Die Begründung stößt beim Listenführer der Bregenzer Fraktion auf Unverständnis. Im Gegenteil, in einem Social-Media-Posting schießt Moosbrugger scharf zurück und nimmt erneut Judith Reichart und Bürgermeister Michael Ritsch ins Visier:

"Heute kam der Schiedsspruch der Neos im Bund. Nach zehn Monaten konnte ein Grund konstruiert werden, um mich auszuschließen. Ich muss zugeben, ich bin etwas enttäuscht. Die Begründung hat wohl Michael Ritsch in Kooperation mit dem Strafverteidiger von Judith Reichart verfasst. Interessant ist auch, dass der Bürgermeister das Schreiben vor mir hatte und im Rathaus verteilte. Das nennt man gelebte Transparenz. Ändert nichts daran, dass ich Listenführer und Stadtvertreter der Fraktion neos plus in Bregenz bin und meine Verantwortung – mein Wahlversprechen gegenüber den Wählern erfüllen werde, solange es geht. Fraktion und Partei haben nichts miteinander zu tun – das gibt das Gesetz vor."