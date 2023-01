Bregenz: Warum die Kosten für Bootsliegeplätze steigen

Investitionen in Infrastruktur

Einen großen Anteil am Anstieg der Gebühren hat laut der Stadt Bregenz die Erneuerung der Infrastruktur des Hafengeländes. So seien in den letzten Jahren folgende Investitionen getätigt worden: Eine Komplettsanierung der Steganlagen sieben und acht, eine Erneuerung des elektronischen Zutrittssystems sowie eine grundlegende Sanierung der elektronischen Infrastruktur. Weiters wären die Wetterstation und der Takelmast erneuert worden. Auch die Renovierung des Hafenmeisterbüros kam noch hinzu. Weitere Investitionen sind geplant. Wie in allen Branchen seien auch am Hafen Preissteigerungen angefallen (Betriebskosten, Personalkosten, Instandhaltungskosten). Weiters werden in Zukunft aufgrund der aktuellen Inflation noch erhebliche Preissteigerungen erwartet.