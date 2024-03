Bregenz verliert erstes European Cup Viertelfinale klar

Bregenz Handball musste sich Minaur Baia Mare aus Rumänien im Viertelfinal-Hinspiel auswärts klar mit 37:31 geschlagen geben.

Bregenz verkauft sich gut

Auch in der zweiten Halbzeit zeigte Bregenz eine engagierte Leistung und hielt das Spiel lange offen. So pendelte der Rückstand meist zwischen drei und vier Toren. Erst gegen Ende des Spiel ging Kotar und Co. etwas die Kraft aus und Minaur erspielte sich am Ende doch noch ein klares 37:31. Somit brauchen die Bregenzer im Rückspiel ein kleines Handball-Wunder, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen. Mit der heutigen Leistung darf man aber trotz der Niederlage sicherlich zufriegen sein.