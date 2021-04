Bregenz unterliegt in letztem Qualirunden Spiel in Linz

Die Festspielstädter verlieren das von der Tabellenkonstellation bedeutungslose Spiel in Linz mit 30:34.

Am Tag an dem die Aufstockung der spusu Liga auf zwölf Clubs endgültig fixiert wurde, konnten also auch die Linzer befreit aufspielen. Die Oberösterreicher siegten schlussendlich mit 34:30, ehe es für die Burger-Schützlinge in der Liga weitergeht, wartet am kommenden Samstag das Cup-Halbfinale gegen die Fivers auf Frühstück & Co.