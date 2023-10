Bregenz und Stripfing trennten sich 1:1

Das zweitplatzierte Schwarz-Weiß Bregenz hat im Spitzenspiel der 2. Fußballliga den Vorsprung auf die Verfolger gewahrt.

Die Vorarlberger holten am Samstag in Wien gegen SV Stripfing ein 1:1 (1:0) und liegen je drei Punkte vor dem FAC und Stripfing. Der GAK führt die Tabelle souverän mit acht Zählern Vorsprung an.