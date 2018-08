Bregenz und Fivers mit Punkteteilung

Bregenz Handball und der amtierende Meister Fivers trennen sich zum Saisonauftakt mit einem 28:28-Remis.

Die Festspielstädter starteten gut in die Auftaktpartie, nach 18 Minuten führten die Gastgeber mit 12:6. Bis zur Halbzeit kämpften sich die Wiener aber wieder heran und beim Spielstand von 16:14 wurden die Seiten in Rieden-Vorkloster gewechselt.

In Halbzeit zwei waren etwas mehr als sieben Minuten absolviert, da gingen die Fivers erstmals an diesem Abend in Front (19:20). Nun war es das Team aus dem fünften Wiener Gemeindebezirk, dass sich einen Vorteil von bis zu drei Treffern erarbeiten konnte (21:24). Trotz einiger Zeitstrafen und Paraden des gegnerischen Keepers Tanic kämpften sich die Bregenzer noch einmal zurück in die Partie. Vier Minuten vor Ablauf der 60 Minuten gelang der 27:27-Ausgleich.