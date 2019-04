Bregenz: TOWA wächst auch im verflixten 7. Jahr

Die Vorarlberger Digitalagentur verzeichnete im Geschäftsjahr 2018 ein Wachstum bei Umsatz und Mitarbeiterzahlen.

Auch im verflixten 7. Jahr war das Wachstum ständiger Begleiter der Digitalagentur TOWA. Die Vorarlberger Agentur mit Sitz in Bregenz und Wien konnte im Geschäftsjahr 2018 sowohl Umsatz als auch Mitarbeiterzahl steigern und befindet sich damit wie in den Jahren zuvor weiter auf Wachstumskurs. Konkret konnte der Umsatz von 3,2 auf 3,9 Millionen Euro gesteigert werden. Für 2019 gibt TOWA-Geschäftsführer Florian Wassel ein deutlich höheres Ziel aus. Der Umsatz soll heuer die 6 Millionen Euro Grenze sprengen.

Das Geschäftsjahr 2018 war nicht zuletzt aufgrund diverser Projekte für namhafte Kunden erfolgreich. Wie unter anderem die Bank Vontobel, Pfeifer Group, Bank für Tirol und Vorarlberg oder auch Mäser. So setzte TOWA beispielsweise für die Bank Vontobel die gesamte Gestaltung der Vontobel Derivate Handelsplattform „deritrade“ um – von der Bedarfserhebung bis zur Qualitätssicherung der Entwicklung. Für Pfeifer erarbeitete die Agentur eine Digitalisierungsstrategie für die Optimierung des Beschaffungsprozesses in der Holzindustrie. Als strategischer Partner, Begleiter und Entwickler im Digitalisierungsprozess fungierte TOWA für die BTV und Mäser.

Einziger Salesforce-Berater in Vorarlberg

Seit letztem Jahr ist TOWA auch zertifizierter Salesforce-Partner. Salesforce ist der weltweit führende Customer-Relationship-Management-Anbieter, TOWA der einzige zertifizierte Salesforce-Berater in Vorarlberg. Und bereits unter den führenden Partnern in Österreich. Als Salesforce Partner übernimmt die Digitalagentur aus dem Ländle die Implementierung von Salesforce als CRM System & Marketingautomatisierung und unterstützt mittelständische Betriebe in der Schnittstelle von Marketing und Vertrieb. Beispielhaft sei hier das Harder Unternehmen Faigle Kunststoffe genannt. Nach der erfolgreichen Realisierung des B2B Shops implementierte TOWA die Salesforce SalesCloud für Faigle und unterstützt so die Digitalisierung im Vertrieb der Harder.