Bregenz sucht am 21.12.2022 wieder die schnellsten Nikoläuse

Die weihnachtlich beleuchtete Innenstadt von Bregenz ist die perfekte Location für diesen Lauf.

Zudem würden wir uns noch besonders freuen, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Weihnachts-Kostüm oder zumindest mit einer Nikolo-Mütze an den Start gehen würden-kühl wird es ja ohnehin sein! Auch Kinder kommen dabei auf ihre Kosten: die Kids haben die Möglichkeit, eine 1km-Runde alleine oder mit Mama oder Papa zu laufen.Im Mittelpunkt stehen die Breiten- und Hobbysportler, dazu bekommen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein gut gefülltes Nikolosackerl!

Aber natürlich werden die schnellsten auf der Bühne geehrt und erhalten einen Preis. Nach dem Lauf können die Läuferinnen und Läufer den Abend am Bregenzer Weihnachtsmarkt ausklingen lassen! Der Erlös dieser Veranstaltung wird dem Ö3 Weihnachtswunder und damit österreichischen Familien in Not übergeben.