Bregenz souverän, Hard stolpert in Linz

Bregenz Handball mit klarem 31:24-Heimsieg gegen Bärnbach/Köflach. Hard verliert überraschend beim HC Linz mit 32:30.

Die Bregenzer Handballer erwischten im Heimspiel gegen Bärnbach/Köflach keinen guten Start und lagen zu Beginn meist ein bis zwei Punkte zurück. Doch bereits beim Stand von 6:6 drehte sich das Spiel langsam und die Bregenzer zogen mit einem starken 5:0-Lauf auf 14:8 davon. Nachdem die Gäste ihrerseits mit einer guten Serie wieder etwas näher kamen, ging es mit einem 16:12 in die Pause. In der zweiten Halbzeit verwalteten die Hausherren die Führung souverän und setzten sich mit Fortdauer des Spiels immer mehr ab. Am Ende feierten die Bregenzer einen verdienten und klaren 31:24-Erfolg, mit dem man in der Tabelle weiter an den Top 5 dran bleibt.