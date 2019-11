Bregenz siegt weiter - Hard verliert gegen Schlusslicht

Während Bregenz Handball gegen Schwaz einen 27:25-Heimsieg feierte, kassierte der HC Hard bei Schlusslicht Bärnbach/Köflach eine 26:27- Auswärtsniederlage.

Nach zuletzt drei Siegen in Folge wollten die Bregenzer Handballer auch heute im Heimspiel gegen Schwaz über einen Sieg jubeln. Mit dem gewonnenen Selbstvertrauen zogen die Bregenzer schnell auf 7:2 davon. Doch die Tiroler schlugen umgehend zurück und glichen wieder auf 7:7 aus. In dieser Tonart ging es bis zur Pause weiter, in welche die Hausherren mit einer 14:10 Führung gingen. In der zweiten Halbzeit verwaltete das Team von Trainer Burger die Führung lange souverän. Erst gegen Ende des Spiels kam Schwaz bis auf einen Treffer heran. Für mehr reichte es aber nicht mehr und die Bregenzer jubelten über einen verdienten 27:25-Sieg.