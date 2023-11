Bregenz siegt nach hartem Kampf gegen Bärnbach/Köflach

Bregenz Handball feierte nach hartem Kampf einen 28:25-Heimsieg gegen Bärnbach/Köflach.

Für die Bregenzer Handballer ging es heute in der Handball Liga Austria mit dem Heimspiel gegen Schlusslicht Bärnbach/Köflach weiter. Mit an Board war bei den Gästen auch Vorarlberges bekanntester Handball-Export Robert Weber. Die erste Halbzeit entwickelte sich jedoch anders als erwartet, denn die Steirer übernahmen von Beginn weg das Kommando und lagen rasch mit 4 bis 5 Treffern voran. Die Bregenzer fanden erst nach rund 15 Minuten besser ins Spiel, kamen kurz vor Schluss zum Ausgleich und gingen mit einer knappen 15:14-Führung in die Pause. Robert Weber sah, wie Sebastian Burger aufseiten der Bregenzer, schon früh im Spiel die Rote Karte.