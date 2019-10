Bregenz siegt in Linz - Hard mit bitterer Heimniederlage

Bregenz Handball feierte auswärts bei HC Linz einen souveränen 31:26-Sieg. Der HC Hard hingegen musste sich zu Hause Schwaz knapp mit 26:27 geschlagen geben.

Nach dem Erfolg im Spitzenspiel gegen Krems am Dienstag, ging es für den HC Hard bereits heute mit dem Heimspiel gegen Schwaz Handball Tirol weiter. Gleichzeitig ging es für Bregenz Handball nach Linz.

Bregenz feiert dritten Sasionsieg

In Linz sahen die Zuseher eine lange ausgeglichene erste Halbzeit, in welcher sich kein Team entscheidend absetzten konnte. Erst gegen Ende der ersten 30 Minuten zog Bregenz Punkt um Punkt davon - zwischenzeitlich lag man bereits mit vier Treffern voran. Doch die Linzer kämpften sich bis zum Seitenwechsel wieder auf 11:13 heran.

In der zweiten Halbzeit agierten die Bregenzer dann sehr abgebrüht und kontrollierten das Spiel. Die Hausherren aus Linz kamen nie näher als zwei Punkte heran. Je länger die zweite Halbzeit dauerte, umso größer wurde der Vorsprung der Bregenzer, die am Ende einen verdienten und klaren 31:26-Erfolg feierten. Durch diesen Sieg überholten die Hauptstädter den heutigen Gegner Linz auch in der Tabelle.