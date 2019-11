Bregenz plant Budget 2020 mit Neuverschuldung

Die Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz hat für das kommende Jahr eine Neuverschuldung in Höhe von 1,73 Mio. Euro budgetiert.

Bürgermeister Markus Linhart (ÖVP) beklagte bei der Vorstellung des Voranschlags am Dienstag einmal mehr die Aufteilung der Mittel im landesinternen Finanzausgleich. Zudem forderte er dringend aufgabenorientierte Schlüssel zur Umverteilung von Finanzausgleichsgeldern.

98,53 Mio. Euro Ausgaben

Während die laufenden Einnahmen um rund 2,55 Mio. Euro (plus 2,70 Prozent) auf 97,03 Mio. Euro steigen, wachsen die laufenden Ausgaben stärker - nämlich um 3,20 Prozent - auf 98,53 Mio. Euro an. Beim Personalaufwand (inklusive Pensionen) sei eine Zunahme der Ausgaben um 6,93 Prozent auf 37,92 Mio. Euro zu erwarten, so das Stadtoberhaupt. "Angesichts solcher Kostenentwicklungen wird es den Gemeinden nahezu unmöglich, ihre Haushaltskennzahlen zu verbessern", stellte Linhart fest. Nicht umsonst fordere der Städtebund Veränderungen bei den finanziellen Beziehungen der Gebietskörperschaften.