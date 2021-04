Bregenz mit ungefährdetem Sieg gegen Bärnbach

Die Festspielstädter gewinnen gegen die Gäste aus der Steiermark klar mit 27:17.

Bregenz empfing am heutigen Sonntag in eigener Halle Bärnbach/Köflach. Bei beiden Teams konnte man ohne großen Druck in die Partie gehen, denn aufgrund der Grazer Niederlage in Linz waren beide Mannschaften bereits vorzeitig fix für das Viertelfinale qualifiziert.

Bei den Steirern fehlten zudem wichtige Stammspieler und so war bereits früh an diesem Nachmittag klar, wer hier als Sieger die Platte verlassen sollte. Bregenz setzte sich schnell ab und hatte vor allem Topscorer Djurdjevic gut im Griff, der Slowene konnte am Ende nur eine Wurfquote von 30% vorweisen.

Das lag vor allem an der Deckung, aber auch am hervorragend aufgelegten Keeper Ralf-Patrick Häusle. In Halbzeit zwei konnten die Gäste dann am Ende zwar noch ein wenig Ergebniskosmetik betreiben, am klaren 27:17-Sieg für Bregenz Handball änderte dies aber nichts mehr.