SW Bregenz mit Traumstart - auch der FC Dornbirn siegt

SW Bregenz bezwingt Mitfavorit Vienna dank früher Tore mit 2:0, der FC Dornbirn bleibt beim FC Liefering mit 1:0 siegreich.

Sowohl für den FC Dornbirn als auch für SW Bregenz begann am Freitag Abend die neue Spielzeit in der Admiral 2. Liga.

Vor allem in Bregenz fieberte man dem Start entgegen, denn über 6.600 Tage nach dem letzten Heimspiel in einer der beiden höchsten Ligen kehrten die Festspielstädter mit dem Spiel gegen die Vienna ins Profigeschäft zurück.

Traumstart für SWB

Und besser hätte der Start für die Schwarz-Weißen gar nicht laufen können. Denn nach den ersten beiden nennenswerten Offensivaktionen zappelte die Kugel jeweils in den Maschen. Zunächst verwertete Herbaly einen Abpraller von Keeper Lukse (8.), drei Minuten später erhöhte Janner sogar auf 2:0. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Die Schützlinge von Trainer Andreas Heraf verteidigten auch nach Wiederbeginn gut und ließen nur sehr wenig zu. So konnten die Gäste aus Döbling zwar mehr Ballbesitz vorweisen, die deutlich gefährlicheren Aktionen hatten aber die Vorarlberger. Es blieb schlussendlich beim 2:0-Erfolg für die Bregenzer, die damit eine perfekte Rückkehr in den Profifußball feiern dürfen.

Ticker Bregenz - Vienna

Dornbirn feiert Auswärtssieg

Nach Seitenwechsel waren die Dornbirner dem zweiten Treffer zunächst näher als die Hausherren dem Ausgleich. Nur einmal wurde es vor Altach-Leihgabe Odehnal so richtig gefährlich, der Schlussmann konnte einen Abschluss von Trummer abwehren, der Nachschuss von Yeo landete am Pfosten (79.).

Am Ende brachten die Rothosen den knappen Vorsprung über die Zeit und startet damit ebenfalls mit einem Dreier in die neue Saison in Österreichs zweithöchster Spielklasse.